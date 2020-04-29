انفجار يودي بحياة العديد من المدنيين والموالين لتركيا في عفرين السورية

2020/04/29 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عدد من المدنيين بين شهيد وجريح جراء انفجار صهريج مفخخ في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي في سوريا..وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية، ان “الانفجار ادى ايضا الى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على المدينة.واضافت الوكالة، ان “الصهريج المفخخ كان يحمل كمية كبيرة من المتفجرات، حيث […]

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