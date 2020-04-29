مصرف الرافدين يعلن عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة في بغداد والمحافظات

2020/04/29 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات العراقية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف ان “الصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني […]

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