المباشرة بصرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة الكترونيا

2020/04/29 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات العراقية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخوالرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينا انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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