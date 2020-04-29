الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة الكترونيا

2020/04/29 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات العراقية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخوالرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف ان “الصرف تم عن […]

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