2020/04/29 | 09:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العدلِ، الأربعاء، عن اجراءات اطلاق سراح 72 سجينا شملوا بقرار العفو الخاص، بينما شكلت لجانا لتطبيق الافراج الشرطي تطبيقا لاوامر خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا.وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة كانت قد رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 1007 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تصادق على اطلاق سراح 72 سجينا شملوا بالعفو الخاص) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تصادق على اطلاق سراح 72 سجينا شملوا بالعفو الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).