تقرير أميركي رسمي يرصد معاناة الشيعة في السعودية: يُمنعون من الدعاء والعمل!

2020/04/29 | 09:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تقرير أميركي رسمي بخصوص الحريات الدينية، الثلاثاء، عن المعاناة التي يقاسيها الشيعة في السعودية، وفيما أكد أنهم يواجهون صعوبة في الوصول الى فرص العمل والتعليم، اشار إلى تضييق السلطات عليهم في الدعاء والصلاة.وقالت اللجنة الاميركية للحرية الدينية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي، إنه “لا يزال المسلمون الشيعة في السعودية […]

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