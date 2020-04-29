2020/04/29 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدو_المراكشي البرجوازية الوضيعة : من الردة إلى الانهيار !!- الجزء الثاني - أكيد أن المؤتمرات العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي ، كانت حاسمة في قلب الموازين لصالح البرجوازية الوضيعة على الصعيد العالمي ، ومهدت الطريق أمامها لإنهاء الثورة الاشتراكية العالمية وثورات التحرر الوطني ، وإدخال العالم كل العالم في فوضى عارمة ، وفي نفق مظلم يقود الى المج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرجوازية الوضيعة : من الردة إلى الانهيار !! - الجزء الثاني- - عبدو المراكشي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرجوازية الوضيعة : من الردة إلى الانهيار !! - الجزء الثاني- - عبدو المراكشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).