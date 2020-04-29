الخارجية الأميركية: العراق حقق تقدما في الحريات الدينية

2020/04/29 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن العراق حقق تقدما في مجال الحريات الدينية خلال الفترة الماضية، فيما اشارت الى استمرار معاناة الايزيدين في العراق.وقالت اللجنة الاميركية للحرية الدينية الدولية التابع للوزارة في تقريرها السنوي، إن “ العراق حقق تقدما طفيفا في الحرية الدينية” مشيرا إلى أن “المسيحيين مازالوا نازحين في العراق فيما لم […]

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