قائد عسكري ايراني: سنوجه صفعة اقوى للاميركان لو اعتدوا على مصالح شعبنا

2020/04/29 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد كبير متحدثي القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي اليوم الاربعاء، ان الاميركيين سيتلقون صفعة اقوى من قبل لو ارتكبوا ادنى اعتداء على المياه الاقليمية الايرانية ومصالح الشعب الايراني.يتبع…

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