كورونا يكبد إيرباص خسائر وصلت الى 481 مليون يورو

2020/04/29 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبد فيروس كورونا المستجد، خسائر اضافية في الربع الاول من هذا العام.وخسرت الشركة خسائر صافية وصلت الى 481 مليون يورو في الربع الأول من العام الجاري.وتعود اسباب هذه الخسارة، الى وباء كورونا الذي انتشر في الدول واجبرها على اللجوء الى العزل الصحي لمواطنيها وتوقف اغلب قطاعات الحياة فيها.

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