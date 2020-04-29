العيداني مهاجما صالح: الشيعة أكثر حرصا منك على حفظ الدماء

2020/04/29 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم محافظ البصرة اسعد العيداني، الأربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب مواقفه الأخيرة ورفضه ترشيحه، مؤكدا أن الشيعة أكثر منه على حفظ الدماء.وقال العيداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، “لا املك اجابة لرفض رئيس الجمهورية تكليفي بمنصب رئاسة الحكومة، “مشيرا إلى أن “برهم صالح خالف الدستور بذلك “.وأضاف، أن “صالح برر رفضه […]

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