مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة الكترونيا

2020/04/29 | 09:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين،اليوم الاربعاء، عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات العراقية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض دوائر الصحة في الكرخوالرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف ان “الصرف تم عن طريق أدوت

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