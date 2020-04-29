وزير الصحة: 6500 عراقي ينوون العودة رغم امتلاك بعضهم جنسية مزدوجة

2020/04/29 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، الأربعاء، عن نية 6500 عراقي في الخارج العودة الى بلادهم رغم امتلاكهم جنسية مزدوجة، مشيرا إلى أن وزارته تواجه صعوبة في حجرهم.وقال علاوي في حوار صحافي تابعته /المعلومة/، إنه “لدينا 6500 عراقي في الخارج ينوون العودة الى الوطن برغم ان بعضهم يملك جنسية مزدوجة.انا اسأل […]

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