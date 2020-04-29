زعيم كوريا الشمالية قد يعين شقيقته خليفة له

2020/04/29 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد يعين شقيقته كيم يو-جونغ خليفة له، وسط شائعات عن تردي صحته.

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