الرافدين يطلق رواتب موظفي دوائر الصحة

2020/04/29 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات العراقية

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