خلية الازمة: جانب الرصافة يتحمل اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

2020/04/29 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، تحميل ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﺒﻐﺪاد اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إذ ﺗﺰاﻳﺪت أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺠﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻨﺼﻞ المحافظات ﻋﻦ ﺗﻠﻚ المسؤولية وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﺮ الملامسين ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮخ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ أﻳﻀﴼ.وﻗﺎل ﻣﻘﺮر ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮاد الموسوي لوسائل اعلامية حكومية اطلعت عليها وكالة

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