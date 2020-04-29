مدير عام تربية الكرخ الثانية يعلن اصدار أوامر مباشرة المتعينين الجدد

2020/04/29 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي، اليوم الأربعاء، عن بدء دائرته بإصدار اوامر مباشرة المتعينين الجدد الخاصة بالمعلم الجامعي الرابع ومعلم خامس على ملاك الابتدائي وعدد من العناوين الوظيفية الأخرى.وقال الكلابي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن الدائرة “بدأت بإصدار اوامر مباشرة المتعينين الجدد الخاصة بالمعلم الجامعي الرابع ومعلم خامس […]

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