العثور هيكل عظمي “في وضعية الركوع” في حفرة وسط الصين

2020/04/29 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون مؤخرا هيكلا عظميا “في وضعية الركوع” في موقع بمقاطعة Henan وسط الصين.وأفادت وكالة أنباء الصين (شينخوا نت) في 16 أبريل، بأنهم قدّروا بأن التضحية تمت في وقت متأخر من عهد أسرة شانغ (1600 إلى 1046 قبل الميلاد).وتبين أن الهيكل العظمي وُضع بشكل محاذ للشمال، ويداه متقاطعتان ومثبتتان أمام الجسد.وفي عام 2019، بدأ علماء […]

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