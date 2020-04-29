ألمانيا.. إصابة 4 بعملية طعن

2020/04/29 | 10:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء إن أربعة أشخاص أصيبوا في حادثة طعن بمدينة هاناو وإنها ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما.ونقلت مجلة فوكس عن الشرطة قولها إن ما يتراوح بين خمسة وسبعة رجال هاجموا المارة بالسكاكين مساء أمس الثلاثاء مضيفة أن ملابسات الهجوم غير واضحة.

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