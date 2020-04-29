وثيقة : محكمة التمييز تهدي “شركة زين” 100 مليون $ بتفسير خاطئ للدستور

2020/04/29 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف الكاتب والمحلل سليم الحسني عن قيام محكمة التمييز بـ”إهداء” شركة زين العراق مبلغ 100 مليون دولار، وذلك بتمييز القرار الصادر ضدها بشأن الغرامات التي فرضتها هيئة الاعلام والاتصالات على الشركة.وتشير الوثائق الصادرة من محكمة التمييزية الاتحادية الى انها قامت باصدار قرار رد دعوى فرض غرامة مالية ضد شركة زين العراق مستندة على […]

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