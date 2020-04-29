الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إلغاء الديون الإفريقية

2020/04/29 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص الإتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تمويلا بقيمة 194 مليون يورو لدول الساحل الخمس لتعزيز قواتها الأمنية، كما تعهد خلال مؤتمر عبر الفيديو بدرس طلب لإلغاء الديون الإفريقية.وأعلن شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي بعد المؤتمر، الذي شارك فيه قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، “بحثنا مع قادة دول الساحل الخمس في خطوات […]

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