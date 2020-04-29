شهر رمضان المبارك وفرصة التدبّر في القرآن الكريم

2020/04/29 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي جواد تقي{أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} سورة محمد، الآية24خيّم خوف مطبق على الحوزات العلمية ردحاً طويلاً من الزمن على المفاهيم والمضامين التي يحملها القرآن الكريم من أن يُخطئها البعض عن جهالة وهم لا يشعرون، وذلك من خلال عملية التفسير لفهم أبعاد الآيات الكريمة ومقاصدها، وما اذا كان بالامكان ايجاد تطبيقات واقعية […]

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