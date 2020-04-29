النقل تعد خطة للنهوض بقطاع سكك الحديد

2020/04/29 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الأربعاء، خطة الوزارة للنهوض بقطاع سكك الحديد.

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