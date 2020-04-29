حادث إرهابي يُسقط برجين للكهرباء ويقطع الخدمة عن جزء من مناطق بغداد وأربع محافظات(صور)

2020/04/29 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، فقدان 1500 ميغاواط بسبب سقوط برجين اثر حادث ارهابي قرب قرية جواد البشو.‏وقالت الوزارة في بيان، إنه “في تمام الساعة 23:12 من مساء الثلاثاء انفصلت خطوط الأمين/ شرق بغداد 400 ك ڤ بسبب حادث إرهابي أدى إلى سقوط برجين قرب قرية جواد البشو حيث تم فقدان […]

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