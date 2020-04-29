عنكبوت يبني بيته في أذن إمراة

2020/04/29 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام أطباء صينيون بتصوير عنكبوت ينسج شبكته في أذن امرأة أثناء الفحص، مؤكدين أن حالة المريض ليست في خطر.اكتشف طبيب صيني متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، خلال فحص طبي عنكبوتا حيا ينسج شبكته في أذن امرأة.ووفقا لموقع Unilad الإلكتروني، فقد تم تصوير الإجراء بالفيديو من قبل أفراد طبيين من مستشفى ميانيانغ للطب الصيني التقليدي، […]

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