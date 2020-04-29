العتبة الحسينية تجهز صحة البصرة بمستلزمات الوقاية من “كورونا”

2020/04/29 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة تسلمها من العتبة الحسينية مستلزمات وقاية لصالح مستشفى البصرة العام (الجمهوري) ومبالغ مالية كمكافآت للكوادر الطبية والصحية ممن هم في خط الصد الأول للوباء.وقالت العتبة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “العتبة على استعداد لدعم البصرة بكل ما تستطيع من أموال ومستلزمات”، مشيرا إلى أن “التكاتف هدف رئيسي […]

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