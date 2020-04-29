المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه طلبا للعرب

2020/04/29 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، اليوم الاربعاء، طلبا للعرب وذلك بالتزامن مع عيد "استقلال إسرائيل".

ونشر غندلمان تغريدة قال فيها "باركوا لإسرائيل في عيد استقلالها! أرسلوا لي تهانيكم مع صورة غلاف جواز سفركم العربي على الخاص وسأنشرها كي يرى الجميع أن السلام ممكن.



تحيا إسرائيل!".

وأضاف "ماذا تتمنون لإسرائيل في عيدها استقلالقها الـ72؟".

وتبدأ إسرائيل، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيدها الوطني الـ72، الذي يوافق قيام الدولة عام 1948، وهو يوم ذكرى نكبة فلسطين.

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