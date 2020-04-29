نبأ سار من النجف.. لا إصابات جديدة بكورونا

2020/04/29 | 10:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الاربعاء، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكر بيان للدائرة ورد لـشفق نيوز، إن "مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف قام بإجراء 94 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 49 انموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و16 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود حالة موجبة".وأضاف أنه "بذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- 303 حالة مؤكدة، 270 شفاء، 6 حالات وفاة".

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