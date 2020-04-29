نائبة توجه تحذيراً للوفد الحكومي الذي سيتباحث مع الكرد بشأن مستحقات الإقليم

2020/04/29 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت النائبة عن ائتلاف النصر، هدى سجاد، الأربعاء (29 نيسان 2020)، تحذيراً إلى الوفد الحكومي الذي س...





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