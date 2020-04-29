كورونا يجبر ليفربول على اتخاذ قرار مؤسف بشأن ملعب ’’الأنفيلد’’

2020/04/29 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ما زالت أزمة جائحة كورونا تؤثر بشكلٍ واضح على حال أندية كرة القدم اقتصاديًا ولوجستيًا، والتي طالت...





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