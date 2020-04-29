محافظة عراقية تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم

2020/04/29 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف، الاربعاء (29 نيسان 2020)، عدم تسجيل اصابة جديدة في المحاف...





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