2020/04/29 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، على أهمية قيام الفريق الحكومي المفاوض برئاسة السيد ثامر الغضبان بمطالبة الوفد الكردي بتسليم الحكومة العراقية مبالغ مبيعات النفط المنتج في الاقليم والذي اقر بالموازنة الاتحادية لسنة 2019 والسنوات التي قبلها والتي بعدها.وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “نحذر الوفد الحكومي المفاوض برئاسة ثامر الغضبان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف للمفاوض الحكومي: طالبوا الوفد الكردي بتسليم مبالغ مبيعات نفط الاقليم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف للمفاوض الحكومي: طالبوا الوفد الكردي بتسليم مبالغ مبيعات نفط الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).