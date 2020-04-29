روسيا : ابتكار صمام قلب بيولوجي صناعي

2020/04/29 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر علماء قسم الكيمياء الشعاعية بكلية الكيمياء بجامعة موسكو بالتعاون مع علماء مركز باكولوف لطب وجراحة القلب والأوعية الدموية، صماما بيولوجيا صناعيا للقلب وحصلوا على براءة اختراع.ويفيد المكتب الإعلامي لجامعة موسكو أن سطح هذا الصمام الحيوي الصناعي، مغطى بألماس نانوي ويمكن أن يعمل في الجسم مدة 20 سنة دون الحاجة […]

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