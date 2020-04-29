2020/04/29 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، من أن مليار شخص قد يصابون بفيروس كورونا، ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الوباء في العالم.وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن “الوضع الحالي إن استمر، قد يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى 3.2 مليون شخص بالفيروس”، مشيرة إلى أن “البلدان الهشة، مثل أفغانستان وسوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها العراق.. منظمة دولية: 34 بلدا ستتضرر من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها العراق.. منظمة دولية: 34 بلدا ستتضرر من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).