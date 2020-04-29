2020/04/29 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمَّلت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة مسؤوليَّة تأخير تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الدائرة شخَّصت، في تقريرها المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب السيِّد رئيس الوزراء ومجلس النُّوَّاب ومكتب وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توفر مليون متر مكعب.. النزاهة تحمل الاعمار مسؤولية تأخير تنفيذ محطة تحلية مياه البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توفر مليون متر مكعب.. النزاهة تحمل الاعمار مسؤولية تأخير تنفيذ محطة تحلية مياه البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).