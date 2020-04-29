إصابات كورونا في الهند تتجاوز 30 ألف حالة

2020/04/29 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد قد وصل إلى 31332 إصابة، بما فيها 1007 حالات وفاة.وتسعى الحكومة الهندية إلى منع تفشي الفيروس في البلد، الذي يقطنه أكثر من مليار و300 مليون نسمة، والذي يتميز بكثافة سكانية عالية، حيث أعلنت نيودلهي نهاية الأسبوع […]

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