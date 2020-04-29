صحة كردستان تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الإقليم

2020/04/29 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الإقليم.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 366 حالة اصابة.وأضاف البيان، أن “عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 322 حالة، ولدينا 5 […]

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