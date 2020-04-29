روسكوسموس تستبعد وجود تهديد من كويكب يقترب إلى الأرض

2020/04/29 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعدت الخدمة الإعلامية في وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” إمكانية حدوث أي عواقب من الكويكب 1998 OR2 الذي يقترب إلى الأرض.وسيقترب الكويكب رقم 52768 (1998 OR2) الذي يبلغ قطره 1.8 إلى 4 كم من الأرض على مسافة قريبة في 29 أبريل الساعة 12.56 بتوقيت موسكو.وتبلغ المسافة بينه وبين الأرض نحو 6.29 مليون […]

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