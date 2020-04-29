2020/04/29 | 10:47 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

في سياق متصل، يتصدر المشهد أزمة لا تقل بتداعياتها عن الحكومة، هي انفصال ألوية العتبات المحسوبة على المرجعية الدينية العليا علي السيستاني عن هيئة الحشد الشعبي، وارتباطها برئيس الوزراء مباشرة.



وقد زار زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مدينة كربلاء، حيث التقى وكيلي المرجعية، عبد المهدي...

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