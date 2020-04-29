ان جرت رياح سفن

2020/04/29 | 10:47 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

حتى الآن، لا اعتراض أميركي أو إيراني على مسار الكاظمي الذي يتوقع أن يعلن تشكيلته الأسبوع الجاري، وألا يستنفد كامل المهلة الممنوحة له أيار المقبل، خاصة أن الأزمة السياسية المفتوحة منذ أكتوبر الماضي لم تعد تُحتمل، بتعبير مصادر بارزة.

هذه الأزمة، إن استمرت وأسفرت عن إخفاق الكاظمي في...

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