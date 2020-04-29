2020/04/29 | 10:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الاشرف، الأربعاء، عن عدم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف قام بإجراء 94 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 49 نموذج ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و16 نموذج من عينات الحجر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تعلن عدم تسجيل اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تعلن عدم تسجيل اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).