شركة اميركية تزف بشرى عن موعد طرح لقاح ضد كورونا

2020/04/29 | 10:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت شركة فايزر الأميركية الشهيرة لصناعة الأدوية تاريخا واعدا ، وربما لم يكن متوقعا، سيكون في وسعها حينه إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على أن يستخدم أولا في حالات الطوارئ فقط.وأكد ألبرت بورلا، المدير التنفيذي للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن فايزر ستكون مستعدة بطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.وأضاف أن الشركة ستواصل إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح وآمانه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولى في مطلع مايو المقبل.وتأتي قيمة إعلان فايزر بسبب حجم الشركة العالمية التي تعد بين الأكبر والأكثر شهرة وإمكانيات في العالم، فضلا عن قرب الموعد المعلن بالمقارنة مع تصريحات خبراء الصحة العالمية الذين توقعوا أن تطوير اللقاح يستغرق ما بين 12- 18 شهرا.وتعمل عشرات الشركات في العالم على اختبار عقاقير ولقاحات مضادة للفيروس كوورنا، إلا أن أيا منها لم يحصل إلى إجازة استخدام على نطاق دولي حتى الآن.

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