عضو بالأزمة النيابية: الحكومة استعجلت برفع الحظر الشامل

2020/04/29 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى عضو خلية الأزمة النيابية بدر الزيادي، الأربعاء، أن خلية الأزمة الحكومية استعجلت بقرار رفع الحظر الشامل الى الجزئي، مشيرا الى أن البعض فهم بشكل خاطئ ان رفع الحظر الجزئي هو عودة ممارسة الحياة الطبيعية.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلية الازمة الحكومية استعجلت عندما قررت رفع الحظر الشامل الى جزئي وهذا مخالف […]

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