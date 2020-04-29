معارض لترامب ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

2020/04/29 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأميركي جاستن أماش الذي غادر الحزب الجمهوري بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترامب وصوّت لصالح إقالته، أنه يستعدّ لتقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.وقال النائب عن ولاية ميتشيغن (شمال) “لنقم بذلك”، أثناء إعلانه إطلاق لجنة استكشافية، في إشارة قوية على أنه سيترشح للرئاسة.وانتُخب أماش (40 عاما) نائبا في 2010 […]

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