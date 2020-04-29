موقع أميركي منتقدا ترامب: انتخبنا رئيسا لايقرأ وها نحن نواجه العواقب

2020/04/29 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع ( ايسكوير)، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهل تقارير الاستخبارات بشان جائحة فايروس كورونا ولم يقرأها على الاطلاق مما ادى الى خسارة كلفت الولايات المتحدة الكثير حتى الان.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ انه “وكما كذب بوش وانتخبنا من هو غير كف في المكتب البيضاوي كلف الولايات المتحدة […]

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