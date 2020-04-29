الإغلاق الكبير يهدد 12 ألف وظيفة في الخطوط البريطانية

2020/04/29 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعتزم الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» إلغاء ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في إطار عملية إعادة هيكلة أُجبرت شركة الطيران على القيام بها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما بات يعرف بـ «الإغلاق الكبير» (أو «العزل الكبير»)، وفق ما أعلنت المجموعة الأم «آي.إيه.جي» الثلاثاء.وقالت الشركة إن خططها ما زالت قيد […]

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