الجائحة ترهق “إيرباص” وتكبدها خسائر تبلغ 481 مليون يورو  

2020/04/29 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مجموعة “إيرباص” الأوروبية للصناعات الجوية عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام، مشيرةً إلى أنها لاحظت “بسرعة” آثار تفشي وباء كوفيد-19 على حساباتها.وقالت المجموعة إن إيراداتها سجلت تراجعا بنسبة 15,2 في المائة في الأشهر […]

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