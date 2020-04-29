الاتحاد الوطني: طالباني هو من سيقود مفاوضات بغداد اربيل وازمة الرواتب اليوم

2020/04/29 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، الأربعاء، عن تفاصيل مباحثات الوفد الكردي في بغداد، مبينا ان طالباني هو من سيقود مبحثات اربيل فيما سيكون نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان ممثلا عن بغداد.ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن هورامي قوله، إن “وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس […]

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