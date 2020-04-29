هبوط قياسي.. الليرة التركية تقترب من

2020/04/29 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تراجعت الليرة التركية حوالي 0.2 بالمئة، أمام الدولار الأميركي، الثلاثاء، لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، وسجلت لفترة وجيزة 7 ليرات مقابل الدولار.يتركز اهتمام المستثمرين على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 15 في المئة.وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2018، وانخفاضا من6.9855 في الإغلاق السابق.

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