وزير الكهرباء: توزيع رواتب العقود والأجور مرهون بإقرار الموازنة

2020/04/29 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء أنها بانتظار إقرار الموازنة الاتحادية لتأمين رواتب العقود والأجور.

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